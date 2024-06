Iliad, le FLASH sono 3: ecco anche quella da 250 GIGA in 5G

Poche persone si aspettavano che improvvisamente Iliad potesse fare meglio di quanto fatto fino ad oggi. Dopo aver festeggiato il suo sesto compleanno, siccome nel 2018 è arrivato per la prima volta in Italia Italia, il gestore ha stupito ancora tutti.

Sono infatti arrivate ufficialmente tre offerte che appartengono alla stessa gamma e che probabilmente porteranno tante persone a voler cambiare gestore. Due di queste sono disponibili per un tempo determinato, mentre l’altra al momento non pone alcun limite. La linea Flash è dunque disponibile sul sito ufficiale e con tutto incluso al suo interno.

Iliad: la gamma Flash si arricchisce con una nuova offerta mai vista

Questa volta la leadership di Iliad sarà davvero difficile da spodestare in quanto le offerte disponibili sono uniche nel loro genere. Si parla di tre soluzioni appartenenti alla celebre gamma Flash, tutte piene di ogni contenuto.

La prima offerta, la Flash 200, garantisce minuti e messaggi senza limiti con 200 giga in 5G per 9,99 € al mese per sempre. La seconda, oltre ai minuti e ai messaggi appena indicati, permette di avere 150 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre. Il vero fiore all’occhiello è la Flash 250, offerta mobile che con un prezzo di 11,99 € arriva a 250 giga in 5G.

Chiaramente bisogna avere uno smartphone che permetta di navigare a queste velocità, altrimenti si potrà usare solo il 4G. Oltre a tutto ciò, c’è anche un altro grande beneficio che consiste in un vero regalo: lo sconto sulla fibra ottica per la casa. Iliad garantisce a coloro che spendono almeno 9,99 € al mese con un’offerta mobile, uno sconto che porta il prezzo della fibra a 19,99 € al mese invece che a 24,99 € al mese. Da non dimenticare poi che qualora si volesse cambiare gestore, non ci sarà alcun problema: non ci sono vincoli di alcun genere. A sottoscrivere le offerte possono essere tutti siccome Iliad non richiede un particolare gestore di provenienza.