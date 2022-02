Questa settimana Microsoft ha rilasciato la nuova app Microsoft Defender Preview per smartphone Android e Windows. L’app è ora disponibile solo negli Stati Uniti, ma molto probabilmente verrà diffusa in altre località quando verranno completati ulteriori test.

Microsoft Defender è il programma antimalware dell’azienda ed è disponibile da tempo su Windows. È stato anche lanciato in una certa misura su Android con Microsoft Defender ATP, destinato solo agli utenti aziendali. La nuova versione di anteprima di Microsoft Defender ti consente di gestire la protezione per tutti i tuoi dispositivi collegati allo stesso account Microsoft, non solo per il tuo dispositivo attuale. Come mostrato di seguito, nella pagina principale puoi visualizzare un riepilogo del tuo stato di protezione su tutti i tuoi dispositivi.

Microsoft Defender può essere scaricato anche su Android

Per gli utenti Windows, questo sembra essere un supplemento alla sicurezza di Windows piuttosto che una sostituzione o una diversa interpretazione dell’interfaccia utente che un giorno potrebbe sostituire il software integrato. L’utilità di un’app antivirus su Android è discutibile, anche se può avvisarti se hai caricato un’app potenzialmente dannosa.

La possibilità di visualizzare lo stato di sicurezza di tutti i tuoi dispositivi in ​​un’unica posizione è il vantaggio più grande che potresti ottenere dall’update. È particolarmente utile se usi il tuo computer con qualcun altro perché puoi controllare sul tuo telefono se un altro utente ha installato o scaricato malware.

Se vivi negli Stati Uniti e sei interessato, puoi scaricare Microsoft Defender Preview per Windows da Microsoft Store e per Android da Google Play Store. L’app di Windows verrà installata in paesi diversi dagli Stati Uniti, ma per il momento non sarai in grado di accedere.