Sebbene il Galaxy Watch 4 di Samsung sia passato a Wear OS, l’esperienza è rimasta distintamente Samsung piuttosto che incentrata su Google. Con il rilascio del Galaxy Watch 4, Samsung ha fornito un aggiornamento sull’Assistente Google, affermando che la funzione promessa non sarà disponibile per “mesi”.

Inoltre, oltre a fornire dati su un nuovo aggiornamento software di Galaxy Watch 4, Samsung ha anche condiviso nuove informazioni sulla sua partnership in corso con Google. Ciò conteneva alcune notizie incoraggianti, come l’annuncio che YouTube Music includerà presto l’opzione per lo streaming di brani anziché dipendere interamente dai download.

Google Assistant per Watch 4 è ancora nelle prime fasi di sviluppo

Per controbilanciare questo, Samsung ha annunciato che il Galaxy Watch 4 non riceverà Google Assistant per “mesi”, secondo la società. Nei mesi successivi l’Assistente Google sarà reso disponibile sulla serie Samsung Galaxy Watch 4. I consumatori avranno accesso a funzionalità avanzate di assistente vocale per soddisfare le loro diverse esigenze se hanno accesso sia a Bixby che a Google Assistant.

Questo annuncio arriva sei mesi dopo che la serie Galaxy Watch 4 ha fatto la sua comparsa sul mercato. Samsung ha dichiarato che sta collaborando con Google a stretto contatto per fornire quei popolari servizi Google alla serie di orologi Galaxy Watch4.

Se si considera il fatto che Samsung è ora disposta a richiamare la funzione dell’Assistente Google in particolare sul Galaxy Watch 4, è evidente che è stato fatto del lavoro per portare l’Assistente Google sul Galaxy Watch 4. Tuttavia, è un po’ scoraggiante vederlo questa caratteristica, che è stata nelle liste dei desideri di molte persone per mesi, è ancora nelle prime fasi di sviluppo senza una data di rilascio fissa in vista.