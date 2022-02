Il rapporto tra Elon Musk e le criptovalute è molto particolare e a tratti difficoltoso. Il fondatore di Tesla è più volte intervenuto sul tema generando rapide ed importanti risposte dal mercato con aumenti e cadute di valore delle criptomonete.

Negli scorsi mesi, Tesla ha anche iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin e altre monete virtuali salvo poi ritrattare. Recentemente però, l’azienda ha ricominciato ad accettare criptovalute per acquisti minori come il merchandising.

Tuttavia, l’obiettivo è quello di Elon Musk è quello di poter offrire ai propri clienti la possibilità di acquistare l’intera vettura con asset digitali. Nel frattempo, Tesla sta continuando gli esperimenti interni con i Bitcoin e l’azienda ora possiede circa due miliardi di dollari in criptovalute.

Tesla ha creduto nei Bitcoin e nelle criptovalute e adesso possiede circa 2 miliardi di dollari in asset digitali

Durante il 2021, Tesla ha investito circa 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin e questo investimento sta dando i propri frutti. Elon Musk aveva confermato che l’acquisto non era legato alla speculazione sulla moneta virtuale ma alla volontà di introdurre la moneta come metodo di pagamento ufficiale.

A circa un anno di distanza, dopo varie analisi, la stessa azienda automotive ha confermato di possedere circa 2 miliardi di dollari in Bitcoin. Nella nota ufficiale si legge che:

“Durante l’anno terminato il 31 dicembre 2021, abbiamo acquistato e ricevuto $ 1,50 miliardi di Bitcoin. Durante l’anno terminato il 31 dicembre 2021, abbiamo registrato 101 milioni di dollari di perdite di valore su tali asset digitali. Abbiamo anche realizzato guadagni per 128 milioni di dollari in relazione alla vendita di una parte delle nostre partecipazioni nel marzo 2021“.

Considerando tutti i ricavi e le perdite, Tesla può vantare questi due miliardi di dollari in asset digitali che l’azienda deve decidere come utilizzare. Possiamo ipotizzare che il brand aspetterà tempi più favorevoli per cambiare i Bitcoin considerando che dopo un periodo di calo, il mercato sta tornando a salire.