Il termine Non-Tungible Token sta prendendo sempre più piede nel lessico comune. Spesso abbreviato con l’acronimo NFT, si tratta di beni digitali il cui possesso e originalità sono certificati dalla Blockchain. Questo significa che tutte le informazioni digitali sono di proprietà esclusiva di un utente.

Il loro utilizzo può variare significativamente e passare da uno strumento per l’arte digitali alla creazione di oggetti da collezione. Anche il mondo del gaming si sta adattando creando elementi esclusivi per gli appassionati. Infine, anche il mondo del lusso sta guardando con interesse agli NFT ed è pronto ad entrare con le proprie creazioni uniche ed esclusive.

Ecco quindi che appare chiaro come il mercato degli NFT stia vivendo una crescita esponenziale. Secondo un rapporto stilato da Atelier BNP Paribas, l’intero settore attualmente supera il valore di 2 miliardi di dollari.

Il settore degli NFT sta crescendo vertiginosamente ma le potenzialità di questo mercato si prospettano ancora più interessanti

Grazie al valore intrinseco degli NFT, sono diventato oggetto di compravendita esattamente come accade per i beni fisici. Ad oggi si contano oltre 5.3 milioni di vendite e queste cifre sono destinate ad aumentare nel prossimo futuro.

Infatti, acquistare e vendere NFT diventerà presto il nuovo modo di fare investimenti proprio per via dei valori in campo. Essendo sempre più spesso assimilati a beni di lusso, i principali brand stanno cercando di avvicinarsi a questo mercato.

Possiamo citare Gucci che in collaborazione con Wanna ha creato un modello di sneaker virtuali chiamate Gucci Virtual 22, disponibili in esclusiva sulla piattaforma Decentraland. I Kings of Leon invece, sono stati i primi artisti a distribuire un intero album in formato NFT.

Per fare ulteriori esempi, Nike ha aperto “Nikeland“, uno showroom virtuale sulla piattaforma Roblox mentre Ferrari ha già realizzato una versione digitale della 296 GTB. La casa d’aste Christie’s ha battuto un’opera NFT di Beeple per 69 milioni di dollari.

Infine, bisogna considerare l’impulso che il metaverso darà al settore. Man mano che l’universo virtuale prenderà piede, gli NFT diventeranno sempre più popolari e la loro diffusione non farà altro che aumentare il loro valore.