Il lancio delle AirTag da parte di Apple ha fatto felici gli utenti che da tempo aspettavano un dispositivo simile. Il gadget tech nasce per essere usato come un accessorio che perette di ritrovare con facilità e precisione oggetti smarriti.

Gli utenti possono collegare il piccolo tracker Apple ad un iPhone e avere sempre sotto controllo tutti i propri beni. Infatti,grazie allo speaker interno può segnalare con un “bip” quando quando viene perso il collegamento con il device. Inoltre, sempre emettendo il caratteristico suono, si possono rintracciare oggetti che si pensava fossero stati smarriti.

Infatti, gli AirTag possono essere attaccati a chiavi o zaini e borse per averle sempre sotto controllo. Il GPS integrato permette di sapere con precisione dove si trova l’oggetto a cui sono attaccate, permettendo di ritrovare immediatamente tutto quello che si è perso.

Su Ebay e Etsy sono comparse (e immediatamente rimosse) alcune Apple AirTag prive dello speaker audio e quindi perfette per usi illeciti

Little surprised @Etsy are paying to promote this sort of thing @evacide pic.twitter.com/wDJvuEYl9K — Publidave (@publidave) February 2, 2022

Apple ha da sempre lavorato per evitare usi illeciti dell’accessorio come per esempio per effettuare stalking su ignare vittime. Tuttavia, sembra che qualcuno abbia deciso di infrangere le regole e ha iniziato a realizzare degli AirTag modificati.

In particolare, queste versioni modificate sono iniziate ad apparire su Ebay e Etsy. Nelle descrizioni si legge che il creatore dell’inserzione ha disattivato lo speaker integrato. Per poter acquistare il device Apple senza speaker bastavano appena 77,50 dollari.

Per fortuna, gli AirTag modificati sono rimasti poco online in quanto entrambi gli store hanno rimosso immediatamente le pagine. Il venditore degli AirTag privi dello speaker ha ribadito che il device non è pensati per lo stalking ma comunque si sono sollevate molte domande sui possibili utilizzi non leciti.