Se siete alla ricerca di sconti incredibili e prodotti di alta qualità, Comet è il posto giusto per voi! Grazie a tutti i suoi dispositivi tecnologici e molti altri prodotti, disponibili sia nei negozi fisici che online, lo store non vi deluderà mai. Troverete tutto ciò che desiderate, inclusi prodotti per la cucina come nuove padelle, macchine per caffè, un tostapane nuovo, qualunque cosa. Il volantino poi è sempre pieno di novità e promozioni che si adattano a ogni budget, rendendo Comet il luogo dei sogni per i vostri acquisti.

Comet ha negozi sparsi in tutta Italia, ma se preferite la comodità di fare acquisti da casa, potete ordinare online e ricevere tutto direttamente al vostro indirizzo. Soluzione perfetta se per sfortuna non dovesse esserci un negozio nelle vicinanze o non aveste tempo. E se avete timori riguardo al funzionamento dei vostri nuovi dispositivi, non preoccupatevi: Comet offre una politica di reso e un servizio di assistenza clienti pronti ad aiutarvi in caso di necessità.

Promozioni SUPER nel volantino Comet

Le offerte del volantino Comet sono valide fino al 22 maggio, quindi affrettatevi a cogliere queste occasioni! Tra le offerte imperdibili, trovate lo speaker portatile JBL Flip 6, disponibile in verde o nero, a soli 99,90€. Per gli appassionati di gaming, il monitor LG 24GS60F è proposto a 139,00€, mentre per chi ama la lettura c’è l’e-reader Kobo Elipsa 2E che è in vendita a 349,00€.

Gli smartphone in offerta includono il il Realme C67 8 a 199,00€, Motorola Edge 30 Neo a 199,00€, il Moto G24 disponibile in tre clorazioni uniche a 119,00€ ed anche il Samsung Galaxy A25 a 229,00€. Se state pensando a un nuovo notebook, non lasciatevi sfuggire l’Apple MacBook Air 13” a 1.199,00€ o l’HP Victus 15-FA1023NL a 999,00€. Sul volantino Comet ci sono anche tablet stupefacenti, come il favoloso Samsung Galaxy Tab S9 con penna inclusa ad appena 799,00€ e il Tab M10, per chi vuol spendere poco, a 139,00€. Per conoscere tutte le promozioni disponibili nel volantino Comet vi consigliamo di cliccare direttamente qui. Per ulteriori informazioni sullo store e le sue offerte in corso visitate il sito ufficiale.