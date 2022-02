Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook e Instagram potrebbero chiudere definitivamente in Europa. Il CEO di Meta infatti ha iniziato un braccio di ferro con i vertici dell’Unione Europea sul tema dei dati personali che potrebbe portare a questa decisione.

L’azienda, infatti, vorrebbe arrivare ad una soluzione rapida su trattamento dei dati personali con i legislatori Europei, ma la situazione non è per nulla di facile analisi. Stando a quanto emerso, Meta chiede di poter trasferire, conservare ed utilizzare i dati degli utenti europei direttamente negli USA.

Tuttavia, a causa di alcune clausole presenti nel GDPR, questa operazione non è possibile. Ecco quindi che Mark Zuckerberg ha scelto di rilanciare affermando che a causa di questo problema i servizi offerti da Meta in Europa potrebbero venir meno. Questo significa mettere offline sia Facebook che Instagram in quanto impossibilitato ad operare in Europa.

