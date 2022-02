La stagione delle fake news non è conclusa. Su WhatsApp gli utenti continuano ad essere intercettati da una serie di comunicazioni fasulle, specialmente sul tema Covid. A tenere banco, in tal senso, sono ancora i messaggi inerenti ai vaccini.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

Le fake news di WhatsApp sono divenute sempre più numerose dal momento in cui in Italia è stato introdotto il termine dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Da quando è entrata in vigore questa norma, su internet si moltiplicano i messaggi per la commercializzazione dei Green Pass.

Proprio su WhatsApp molti malintenzionati hanno mess in vendita alcuni presunti Green Pass rafforzati al costo simbolico di 100 euro.

Stando a quelle che sono le segnalazioni da parte del pubblico, questi messaggi nascondono delle varie e proprie truffe per i lettori. L’obiettivo dei malintenzionati è infatti quello di estorcere denaro a tutti i lettori che sono maggiormente restii nei confronti del vaccino. Spesso, infatti, dopo il pagamento dei 100 euro, gli utenti di WhatsApp, come prevedibile, non ricevono alcuna certificazione verde.

Sempre attraverso questi messaggi di WhatsApp, gli utenti rischiano anche la condivisione automatica dei loro dati riservati o in alternativa anche la possibile attivazione di servizi a pagamento sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre.

Ricordiamo che in tema Covid, le uniche fonti attendibili sono quelle delle autorità sanitarie nazionali o locali. I Green pass, infatti, non possono essere commercializzati. In caso di messaggi sospetti, inoltre, gli utenti sono chiamati a segnalare il tutto ai tecnici della chat.