Uno strumento utile che è stato aggiunto di recente a Chrome OS è la condivisione nelle vicinanze di Google. Molte persone credono che sia l’equivalente Android e Chrome OS di AirDrop di Apple, in quanto consente una rapida condivisione di file tra diversi dispositivi Android e Chrome OS che si trovano nelle vicinanze. E ora sembra che Google potrebbe espandere queste funzionalità per includere la possibilità di condividere le tue credenziali Wi-Fi dal tuo Chromebook con altri dispositivi nel prossimo futuro.

Come risultato di questa innovazione, sarai in grado di trasmettere facilmente il tuo SSID Wi-Fi, la configurazione di sicurezza e la password dal tuo Chromebook ad altri dispositivi che hanno attivato la condivisione nelle vicinanze e sono nel raggio di portata del Bluetooth del tuo Chromebook.

Chrome OS si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento

Questo significa chce non dovrai più ricordare la tua difficile password Wi-Fi o digitarla nel telefono degli altri. È vero che hai già accesso a questo tipo di condivisione semplificata in Android, ma introdurlo in Chrome OS sembra essere il logico passo successivo.

Le prime prove di questa condivisione delle credenziali Wi-Fi sono state scoperte nel repository di Chromium da ChromeStory, quindi anche se non sarai ancora in grado di vederne tracce sui tuoi dispositivi, presto riuscirai. Poiché è impossibile prevedere quando o anche se apparirà in un futuro aggiornamento di Chrome OS, dovremo solo aspettare e vedere se verrà visualizzato a un certo punto.

Il servizio di condivisione nelle vicinanze di Google continua a migliorare e il suo utilizzo per trasmettere le credenziali Wi-Fi su Chrome sembra essere una nuova fantastica funzionalità.