Conviene fare un contratto Iliad Fibra? Questa è la domanda che molte persone hanno iniziato a porsi a partire dallo scorso 25 Gennaio 2022, quando Benedetto Levi ha finalmente lanciato la nuova offerta promozionale per l’Home Internet.

Per i fortunati che hanno potuto contare su una copertura Iliad ottimale al day-one è nato il dissidio interiore sul da farsi, considerando il fatto che in questo campo l’operatore risulta essere ancora poco maturo. Non nascondiamo il fatto che siano nati alcuni problemi id gioventù che analizzeremo con focus specifico in questo post. Andiamo a noi.

Fibra Iliad: problemi iniziali dopo l’attivazione dell’offerta

Fino a 5 Gbit al secondo, 3 porte LAN ed un WIFi combinato di eccezionale fedeltà e potenza ad un prezzo di 23,99€ per i nuovi abbonati senza Iliad Mobile. Con un contratto mobile il prezzo decade ad appena 16,99 Euro al mese. Detto questo è chiaro che non si possano esprimere riserve sulla convenienza di una preannunciata rivoluzione.

Qualche problemi sta però sorgendo in ottica soddisfazione sul fronte delle difficoltà di installazione da parte di alcuni tecnici. Poca la preparazione dei call center di supporto e qualche problemi hardware legato soprattutto al connettore che aggancia il cavo in Fibra difettoso di fabbrica, cosa che ha costretto molti alla sostituzione integrale del modme-router. Niente di preoccupante.

Il sistema, comunque, funziona alla grande e sventola la bandiera della vittoria contro operatori storici che ora devono necessariamente correre ai ripari per contrastare lo strapotere di un operatore che in pochi giorni ha accolto larghi consensi.

Voi avete attivato la Fibra Iliad? Fateci conoscere le vostre prime impressioni e notificate i risultati dei vostri speed-test.