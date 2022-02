Come tutti sappiamo, Samsung offre la sua serie Galaxy S di punta con due opzioni SoC: Qualcomm Snapdragon e il proprio SoC della serie Exynos. Le precedenti generazioni di CPU Exynos di punta avevano la reputazione di offrire prestazioni inferiori rispetto alle loro controparti Snapdragon, ma questa volta potrebbe cambiare.

Sulla base dei punteggi di Geekbench, la futura variazione Snapdragon 8 Gen 1 del Samsung Galaxy S22 Ultra (nome in codice Samsung SM-S908U) è stata confrontata con le varianti Galaxy S22 Ultra Exynos 2200 (nome in codice Samsung SM-S908B) in un recente rapporto PhoneArena. I dati utilizzati nel confronto sono i punteggi migliori ottenuti da entrambe le variazioni del SoC e i risultati sono alquanto sorprendenti.

Galaxy S22 Ultra: tra poco Samsung presenterà i device

Secondo il benchmark Geekbench, il modello Exynos 2200 ottiene 1168 punti, mentre lo Snapdragon 8 Gen 1 ottiene 1226. Nelle attività multi-core, il modello Exynos supera la variante Snapdragon, segnando 3508 punti contro i 3462 punti dello Snapdragon 8 Gen 1.

Vale la pena notare che le prestazioni single-core del modello Exynos 2200 del Samsung Galaxy S22 Ultra sono circa il doppio di quelle del punteggio Geekbench precedentemente pubblicato del telefono a novembre 2021.

Storicamente, le varianti Galaxy S Exynos hanno sempre lottato con la gestione del calore e spesso hanno prestazioni inferiori rispetto alle varianti Snapdragon in condizioni di uso prolungato, quindi sarà interessante vedere se Samsung ha apportato miglioramenti in quest’area con le prossime offerte Galaxy S22 Ultra. Il benchmark Geekbench 5 testa principalmente le CPU, quindi i risultati non sono indicativi delle prestazioni della GPU del SoC.