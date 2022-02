YouTube ha annunciato oggi di aver esteso il periodo di prova per la funzionalità Picture-in-Picture dell’iPhone di altre due settimane, con effetto immediato. L’opzione picture-in-picture su iOS è attualmente disponibile per gli utenti di YouTube Premium come “funzione sperimentale” fino al 14 febbraio, secondo il servizio di streaming video.

Secondo la pianificazione originale, la funzionalità non sarebbe stata accessibile fino al 31 gennaio, tuttavia la scadenza è stata posticipata numerose volte. Quando si utilizza un iPhone con iOS 14 o versioni successive, è disponibile la modalità Picture-in-Picture. Questa modalità ti consente di guardare video mentre usi contemporaneamente altre app.

YouTube potrebbe rilasciare la funzionalità per tutti gli utenti

Il pulsante Picture-in-Picture con due caselle e una freccia può essere toccato durante la visione di un video per spostare il video su una finestra più piccola che si trova sopra la schermata principale o altre app.

All’inizio di quest’anno, una portavoce di Google ha detto a MacRumors che la società prevedeva di pubblicare il picture-in-picture per tutti gli utenti iOS negli Stati Uniti, ma non ha fornito una tempistica specifica per quando la funzione sarà disponibile. Al momento, Google non ha rilasciato ulteriori informazioni in merito ma speriamo che la società ci dia qualche dettaglio in più molto presto.

Anche se questo è il caso, Picture-in-Picture su iOS è ancora disponibile solo per gli utenti di YouTube Premium. YouTube Premium, che costa circa 10,99 al mese, include video senza pubblicità, la possibilità di scaricare video, riprodurre video anche quando lo schermo di un dispositivo è bloccato e altre funzionalità. Prevediamo che la società rilasci nuove informazioni a breve.