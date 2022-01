Dopo il successo riscosso dalla linea GT con i modelli GT e GT Neo 2, Realme torna all’attacco con due nuovi flagship GT2 e GT 2 pro.

Realme Gt 2: disponibilità sul mercato

Attualmente se bene siano stati già ufficializzati non sono ancora disponibili sul mercato europeo. È possibile acquistarli su e-commerce come AliExpress e Bangood rischiando tuttavia di incorrere in spese doganali; infatti dal 1 luglio 2021 la legge sulle importazioni ha subito una sostanziale modifica vedendo controlli intensificati e rimuovendo il limite di esenzione di imposte anche sui prodotti sotto i 22€.

Tuttavia considerando il successo dei precedenti modelli l’azienda non tarderà a renderli disponibili anche per il mercato italiano.

Realme GT 2 e GT 2 pro: caratteristiche

Realme GT 2 viene sfoggia uno schermo Amoled con diagonale di 6.62″ ed è equipaggiato con CPU Snapdragon 888 5g affiancato ad 8/12 gb di ram in base al taglio di memoria da 128 o 256gb. Sul lato fotocamere troviamo un sensore principale da 50mp, seguito da due sensori da 8 e 2 MP.

Per quanto riguarda il fratello maggiore Gt 2 pro le caratteristiche sono superiori con un display Amoled da 6.7″ e le CPU Snapdragon 8 gen1 da poco lanciate sul mercato.

Il comparto fotografico si arricchisce di due sensori da 50mp più uno da 2 MP.

Entrambi i modelli hanno incluso con caricatore da 65watt in dotazione che consente una ricarica fulminea; nonostante alcune perplessità suscitate da diversi utenti riguardo l’usura della batteria, dovuta alla ricarica ultrarapida, ci teniamo a precisare che lo smartphone disattiva la ricarica rapida durante la notte via software. La batteria ovvia a questo problema con due punti di ricarica da circa 33 Watt ciascuno, in pratica come se il nostro smartphone avesse due batterie che vengono caricate in contemporanea! Una soluzione geniale.

Realme Gt 2: disponibilità sul mercato

Attualmente sono già ufficializzati non sono ancora disponibili sul mercato europeo. È possibile acquistarli su e-commerce come AliExpress e Bangood rischiando tuttavia di incorrere in spese doganali; dal 1 luglio 2021 la legge sulle importazioni ha subito una modifica vedendo controlli intensificati e rimuovendo il limite di imposte anche sotto i 22€.

Tuttavia considerando il successo dei precedenti modelli, l’azienda non tarderà a renderli disponibili anche per il mercato italiano. Non ci resta che aspettare di avere in mano i due nuovi gioiellini Realme, che si prospettano essere un nuovo record di vendite.

Nell’attesa potresti dare un occhiata al nostro canale Telegram @tecnofferte, dove troverai le migliori offerte Amazon con codici sconto segreti forniti dal nostro team!