Sta per arrivare una grande ed inattesa svolta per tutti gli utenti di WhatsApp nel corso dei prossimi mesi. La piattaforma di messaggistica istantanea, anche in linea con quelle che sono le direttive delle ultime settimane, ha deciso di spingere sempre di più l’acceleratore per gli aggiornamenti.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Da qualche tempo a questa parte, insieme alla classica concorrenza di servizi come Telegram e Signal, WhatsApp deve guardarsi le spalle anche da ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Il successo di queste piattaforme è garantito senza dubbio dalla funzione per le riunioni a distanza. Molte persone, impegnate in didattica online o smart working, si affidano proprio a questi strumenti alternativi a WhatsApp.

Considerata l’importanza sempre crescente delle riunioni online, gli sviluppatori di WhatsApp non vogliono perdere questo importante treno e stanno infatti pensando ad un interessante upgrade.

A breve, i tecnici della piattaforma di messaggistica potrebbero modificare l’attuale asset delle videochiamate. L’obiettivo più concreto sarebbe questo di cambiare le videochiamate per l’attuale piattaforma desktop, WhatsApp Web, aumentando il numero dei partecipanti ad una conversazione audio e video e rendendo disponibili nuove funzioni come la condivisione degli spazi di lavoro.

I rumors dicono che questo upgrade potrebbe interessare migliaia di utenti già entro la prima parte di questo 2022. Anche grazie ad aggiornamenti del genere, WhatsApp vuole riconquistare in un modo o nell’altro la popolarità perduta nei confronti di servizi come Telegram e Signal. Al tempo stesso la chat vuole tracciare un solco anche da ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet.