Prezzi bassi sui migliori prodotti in circolazione da Trony, questa è la nuova campagna promozionale che l’azienda ha effettivamente deciso di mettere a disposizione dei vari consumatori che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia al giusto prezzo finale di vendita.

Tutti hanno la possibilità di accedere alle riduzioni recandosi esclusivamente in negozio, dovete sapere, come al solito del resto, che la stessa campagna promozionale non è stata attivata online sul sito. Indipendentemente da una così piccola limitazione, gli acquisti potranno essere completati ovunque sul territorio nazionale, senza vincoli o distinzioni di sorta.

Trony: tantissime occasioni per tutti i gusti

Il meccanismo che regola l’ottima campagna promozionale di Trony, già lo avevamo apprezzato in passato. L’idea è infatti di proporre al consumatore finale uno sconto fisso, applicato direttamente sullo scontrino (quindi senza buoni o rimborsi), in relazione al taglio di spesa effettivamente raggiunto sullo stesso.

In altre parole, il cliente deve recarsi in negozio e decidere di aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, senza distinzioni o vincoli di sorta. Fatto questo, quando arriverà in cassa vedrà scontarsi 30, 1200, 550, 100 o 250 euro, al superamento delle rispettive soglie di 300, 4600, 2400, 600 o 1200 euro di spesa finale.

La campagna promozionale, come anticipato, risulta essere attiva ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli territoriali. Non dimenticatevi che gli acquisti di telefonia mobile comprenderanno anche la garanzia di 24 mesi, oltre alla versione no brand del prodotto selezionato. I dettagli li trovate qui.