L’operatore Tim Italia continua con il suo programma fedeltà Tim Party, a cui possono partecipare tutti i già clienti. Oggi andremo a scoprire insieme quali sono i premi messi in palio durante l’ultima settimana di gennaio 2022.

Recentemente, per quanto concerne gli sconti, l’operatore mette a disposizione un mese gratuito su Fitprime TV, la piattaforma online dedicata all’allenamento con più di 1000 live e lezioni on demand riguardanti yoga, meditazione, cardio, pilates e tonificazione.

Tim Party: ecco i premi dell’ultima settimana di gennaio 2022

Dal 21 al 31 Gennaio 2022, con il programma fedeltà gratuito TIM Party è possibile partecipare anche a un altro concorso a premi, denominato Quiz Glaciale. In questo caso, l’assegnazione dei premi è suddivisa in una modalità instant win e una estrazione finale. In entrambi i casi, per ottenere la possibilità di vincere i premi in palio, i clienti iscritti a TIM Party devono cliccare sul banner dedicato e partecipare al minigioco “Quiz”.

A questo punto, il cliente dovrà rispondere correttamente alla domanda posta, scegliendo tra una delle tre risposte disponibili. In caso di risposta corretta, il partecipante otterrà l’accesso alla modalità instant win, ovvero il sistema casuale con eventuale vincita immediata, con possibilità di vincere 110 Fitness band Vivofit 4 black e 33 racchette da neve Trient.

Inoltre, tra tutti coloro che avranno accettato il regolamento e partecipato al concorso, entro il 30 Aprile 2022 avverrà l’estrazione finale con in palio un tour in motoslitta. Un ultimo concorso ancora disponibile sul programma fedeltà è TIM Party Collection, accessibile soltanto dai clienti che hanno accumulato almeno 15 badge. Nell’ambito del programma fedeltà TIM Party, continua a essere disponibile anche TIM Party Moments, l’iniziativa che permette di ottenere una serie di offerte 2×1.