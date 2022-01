Squid Game, Netflix conferma ufficialmente la seconda stagione della serie evento

Squid Game è senza ombra di dubbio la serie evento del 2021 e ha lasciato con il fiato sospeso milioni di spettatori in tutto il mondo. Dopo il successo inaspettato della produzione coreana, Netflix ha scelto di cavalcare l’onda dell’entusiasmo.

Come facilmente prevedibile, il colosso dello streaming ha annunciato ufficialmente che ci sarà una seconda stagione per il gioco del calamaro. A confermarlo è stato lo stesso Ted Sarandos, CEO e Chief Content Officer Di Netflix.

Come dichiarato in una recente intervista a Variety, in risposta ad una possibile seconda stagione dello show, il dirigente ha dichiarato: “Assolutamente, l’universo di Squid Game è appena iniziato“. Possiamo quindi aspettarci tante novità con l’arrivo certamente di una seconda stagione ma anche di altri contenuti legati alla produzione. Inoltre, sembra che Netflix sia già in trattativa per la realizzazione della terza stagione.

Squid Game avrà una seconda stagione ma i piani di Netflix sono molto più ampi

Il successo clamoroso della produzione ha stupito la stessa Netflix. Sin dal proprio esordio, Squid Game si è posizionata al vertice della classifica degli show più visti sulla piattaforma. Entrando più nello specifico, in appena 17 giorni dalla messa in onda è stata guardata da oltre 111 milioni di spettatori.

Queste cifre hanno permesso di raggiungere 1,65 miliardi di ore di visualizzazioni nel primo mese su Netflix. Il successo planetario è stato accompagnato anche dai vari premi internazionali che la serie si è portata a casa. Dai Golden Globe ai Screen Actors Guild Awards 2022 passando anche per i Critics Choice Awards solo per citarne alcuni.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno nel corso delle prossime settimane.