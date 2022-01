Sotto il punto di vista dei film e delle serie TV, il 2021 è stato un anno ricco di produzioni di altissimo livello. Le piattaforme streaming hanno ampliato il proprio catalogo inserendo dei contenuti pensati sia per intrattenere gli spettatori ma anche per stupire visivamente.

Gli utenti hanno avuto l’imbarazzo della scelta potendo contare su tantissime piattaforme attive in Italia. Tra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky era difficile anche solo decidere cosa vedere.

Tuttavia, alla fine le nuove produzioni hanno avuto la meglio e ci sono stati film e serie tv che hanno calamitato l’attenzione degli utenti. I ragazzi di JustWatch hanno realizzato due classifiche per decretare quali sono stati i Film e le Serie TV più viste in streaming del 2021.

Ecco i film e le serie più viste in streaming nel corso del 2021 dagli utenti Italiani

TOP 10 – Film in streaming

Godzilla vs. Kong Wonder Woman 1984 Tenet Dune Luca Raya e l’ultimo drago Joker Venom The Suicide Squad – Missione Suicida Una donna promettente

TOP 10 – Serie TV in streaming

WandaVision Lupin The Mandalorian The Handmaids’s Tale Gomorra – La serie Squid Game Lucifer Manifest Cowboy Bebop Grey’s Anatomy

Per calcolare le varie posizioni, si è tenuto conto sia del numero di visualizzazioni ma anche dell’apprezzamento riscosso dalle produzioni. Guardando queste classifiche, emerge chiaramente la voglia di intrattenimento da parte degli utenti delle piattaforme di streaming.

Ricordiamo che nel corso del 2021 il mondo cinematografico è stato fortemente influenzato dalla pandemia, così come quello seriale. Questo ha causato lo slittamento di molte produzioni e notevoli ritardi. Tuttavia le novità non sono mancate e, come sembra, hanno riscosso successo.