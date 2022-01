Sin dal suo debutto, Chuck è stata accolta come una serie molto interessante e divertente sia dal pubblico che dalla critica. I 91 episodi totali sono stati distribuiti in cinque stagioni con l’ultima che si è conclusa nel 2012.

Tuttavia, a distanza di circa 10 anni si torna a parlare di Chuck e a farlo è proprio Zachary Levi. Durante una puntata del podcast Inside of You, il protagonista della serie ha fatto una dichiarazione che farà molto felici i fan della serie.

Zachary Levi ha lanciato l’ipotesi che il cast potrebbe tornare ad interpretare i rispettivi ruoli in un nuovo film dedicato alla serie. La pellicola sarà direttamente collegata alla serie e offrirà una conclusione definitiva alla storia narrata nelle cinque stagioni.

Chuck potrebbe tornare a fare l’agente segreto per l’ultima volta in un nuovo film

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’attore ha annunciato che il film potrebbe essere “veramente molto vicino“. Zachary Lev ha sottolineato come l’idea di un film conclusivo per Chuck risalga al 2012, anno in cui si è concluso lo show.

Purtroppo, per motivi di tempo e di budget il progetto è stato accantonato. Tuttavia, l’idea torna ciclicamente e questa volta le premesse sembrano molto buone. L’attore prosegue dicendo che ci sono state conversazioni interessanti con i creatori Josh Schwartz e Chris Fedak. Non conosciamo nel dettaglio cosa si sono detti, ma qualcosa potrebbe muoversi.

Per chi non la conoscesse, Chuck è incentrata sul protagonista omonimo che per sbaglio diventa un agente della CIA. Infatti, il giovane commesso ottiene per caso l’accesso ad un supercomputer neurale che si collega direttamente al cervello del protagonista e gli permette di avere accesso a tutti i segreti governativi. Sia la CIA e la NSA cercano in tutti i modi di recuperare il database ma finiranno per far diventare Chuck un loro agente operativo.