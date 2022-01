Nel 2016, YouTube ha fatto un grande passo avanti nella produzione di contenuti originali con YouTube Originals. Dopo più di sei anni e diverse importanti battute d’arresto, la piattaforma è stata chiusa e rimossa per perseguire con altre opportunità di investimento. Robert Kyncl ha spiegato la chiusura su Twitter e ha anche annunciato che il capo di YouTube Originals, Susanne Daniels, avrebbe lasciato l’azienda a marzo. Nemmeno la faida con Netflix avrebbe salvato la situazione.

Si sperava che YouTube Originals sarebbe stata la risposta di YouTube alla concorrenza, in particolare al successo di Netflix e ad altre importanti piattaforme di streaming. Nel 2019 era già stato deciso che la piattaforma si sarebbe allontanata dal modello di contenuti d’intrattenimento a pagamento dopo aver cancellato due serie in arrivo. Cobra Kai è passato a Netflix e Step Up è andata in onda su Starz.

YouTube Originals: dopo anni di tentativi, la piattaforma sarà rimossa per sempre

YouTube ha semplificato le sue offerte e si è concentrato sulla musica e sui contenuti delle celebrità. Sembra non aver funzionato. Solo i programmi Black Voices e YouTube Kids continueranno a essere finanziati. Kyncl su Twitter ha mostrato i partner di YouTube e i 30 miliardi di dollari pagati a più di due milioni di creatori negli ultimi tre anni come prova che YouTube non ha davvero bisogno di altro per garantire che ci siano contenuti unici sulla piattaforma.

Con la fine di YouTube Originals, l’azienda continuerà a investire in altre iniziative in futuro, come il Creator Shorts Fund e la programmazione di Live Shopping. Anche se Originals può essere sembrato un esperimento costoso per YouTube, la linea di fondo è che le entrate sono in costante aumento ogni anno. Quindi può permettersi di prendere alcuni colpi. Sappiamo tutti che Google non ha paura di rimuovere improvvisamente i suoi servizi dal mercato, qualsiasi essi siano. Per quanto frustrante possa essere, nel corso degli anni si è rivelata una tattica di successo.