Uniswap è il più grande protocollo di scambio decentralizzato sulla rete Ethereum. Il protocollo Uniswap è open source e utilizza il protocollo di liquidità automatizzato.

Uniswap DEX consente a chiunque di elencare il proprio token gratuitamente. I nuovi utenti capiscono rapidamente come utilizzare Uniswap e possono iniziare a scambiare token senza registrazione.

Uniswap è stato lanciato nel novembre 2018 da Hayden Adams, un ex ingegnere di Siemens.

A maggio 2020 è stato lanciato Uniswap V2, che ha consentito allo scambio di eliminare l’obbligo di depositare coppie di asset digitali nei pool di liquidità. Il DEX consente scambi diretti tra token ERC20, riducendo il numero di transazioni e i prezzi del gas.

A settembre 2020, Uniswap ha lanciato il suo token di governance, UNI. Lanciato a maggio 2021 su Ethereum layer 1 e Optimism layer 2, Uniswap V3 ha aggiunto liquidità concentrata e funzionalità multi-fee tiers.

Come con tutti i DEX, i trader controllano i propri fondi e non devono depositarli in borsa. I trader che utilizzano Uniswap non corrono il rischio di perdere i loro fondi poiché hanno la piena custodia dei loro beni.

Lo scambio supporta tutti i portafogli compatibili con Ethereum, come MetaMask. A novembre 2021, Uniswap ha un valore totale bloccato di oltre 10 miliardi.

Come collegare il tuo portafoglio a Uniswap

Avrai bisogno di un portafoglio compatibile prima di imparare a usare Uniswap. Poiché il DEX è basato su Ethereum, puoi utilizzare un portafoglio che supporta la rete Ethereum.

Passaggio 1: Collega il tuo portafoglio

Vai su Uniswap e fai clic su Connetti Portafoglio, nell’angolo in alto a destra.

Passaggio 2. Seleziona un portafoglio

Ti verrà fornito un elenco di portafogli supportati. MetaMask è una delle opzioni più popolari per Ethereum.

Tieni presente che WalletConnect supporta molti portafogli e può essere utilizzato scansionando il codice QR se stai utilizzando l’app mobile.

Passaggio 3. Conferma la connessione

Ti verrà chiesto di confermare la connessione, nel tuo browser o nell’app mobile. Dopo aver collegato il tuo portafoglio a Uniswap, puoi iniziare a scambiare i token sulla piattaforma.

Ora seleziona la crittografia che desideri scambiare

Innanzitutto, devi selezionare la criptovaluta che desideri scambiare. Puoi cercare i token per nome o indirizzo.

Passaggio 2. Inserisci la quantità di criptovalute che desideri scambiare

Supponendo che tu disponga di fondi per la criptovaluta che desideri utilizzare per lo scambio, devi inserire la quantità di criptovaluta che desideri scambiare. Uniswap calcolerà automaticamente l’importo dell’altro token che riceverai.

Supponiamo che tu voglia scambiare ETH con DAI. Se desideri scambiare un importo specifico di ETH, dovresti inserire tale importo nel campo ETH. Se desideri un importo specifico di DAI, puoi inserire tale importo nel campo dell’importo DAI.

Passaggio 3. Rivedi e conferma lo scambio

Se sei d’accordo con la tariffa e l’importo che riceverai, fai clic su Swap e vedrai una nuova finestra in cui puoi rivedere i dettagli del tuo swap.

Fare clic su Conferma scambio per continuare ed eseguire lo scambio. Vedrai i fondi nel tuo portafoglio non appena lo scambio sarà stato confermato.