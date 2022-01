Spendere poco con Coop e Ipercoop è facilissimo, ma sopratutto è assolutamente alla portata di ogni singolo consumatore in Italia, grazie alla presenza di prezzi incredibilmente più bassi, con i quali riuscire a confrontarsi in ogni negozio.

Gli acquisti, come è facilmente intuibile del resto, possono essere tranquillamente completati recandosi personalmente in un punto vendita, ed approfittando degli ottimi sconti attivati. I prodotti sono disponibili nelle loro solite varianti, che prevedono infatti garanzia di 24 mesi, ma sopratutto la versione no brand nel momento in cui si dovesse parlare di telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: tutte le offerte attive nel periodo

I prodotti in promozione da Coop e Ipercoop sono decisamente interessanti, e convincono sopratutto gli utenti che stavano cercando alcune occasioni su smartphone da meno di 200 euro. Il modello di cui consigliamo chiaramente l’acquisto, è il Samsung Galaxy A12, un prodotto commercializzato lo scorso anno, e che con soli 149 euro di spesa propone ottime prestazioni generali.

Le alternative non terminano qui, infatti riducendo ancora di più il valore complessivo dell’ordine, risulta possibile pensare di mettere le mani su ZTE Blade A31, disponibile addirittura a meno di 70 euro, oppure Xiaomi Redmi 9AT, acquistabile con un esborso finale di 99 euro. Le migliori offerte del volantino Coop e Ipercoop sono raccolte per comodità sul sito ufficiale, in modo da avere la possibilità di sfogliare le relative pagine, riuscendo nel contempo a capire quali sono i migliori prodotti su cui riuscire a risparmiare.