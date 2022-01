Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno deciso di mettere a disposizione degli utenti in Italia, possono convincere anche i più restii ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, promettendo infatti prezzi decisamente più bassi anche su modelli dalla qualità particolarmente elevata.

Il risparmio è cosa fatta, e molto semplice, nella maggior parte dei casi, poiché tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 2 anni, ed è prevista anche la rateizzazione a tasso zero, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare il valore limite di 199 euro. I singoli smartphone, inoltre, sono distribuiti nella loro variante no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema sono effettivamente rilasciati dai produttori, quindi saranno sempre più tempestivi.

Coop e Ipercoop: le offerte paiono inarrestabili

Spendere poco con Coop e Ipercoop è decisamente più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti tutti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti dall’altissimo interesse commerciale, come ad esempio il Samsung Galaxy A12, pagandoli cifre decisamente inferiori al solito. Per il suddetto prodotto saranno necessari 149 euro, godendo nel contempo di ottime prestazioni generali.

Le alternative proposte dalle aziende sono ancora più economiche delle suddette, addirittura scendono sotto la soglia psicologica dei 100 euro, proponendo Xiaomi Redmi 9AT, a 99 euro, in aggiunta a ZTE Blade A31, acquistabile con un esborso finale di soli 69 euro. Tutte le altre proposte del volantino sono raccolte qui.