La componente più importante all’interno di uno Smartphone e senza ombra di dubbio la sua batteria, la centrale energetica e infatti indispensabile addormentare tutte le altre componenti eguali altrimenti non funzionerebbero e trasformerebbero dunque lo smartphone in un costoso fermacarte.

Nonostante la sua primaria importanza la batteria e anche la componente più fragile presente nel device, quest’ultima in quanto composta da celle agli ioni di litio e infatti fortemente influenzata abile numerosi tipi di insulti: chimici, elettrici e fisici i quali nel tempo possono minarne la salute.

Un altro elemento a contribuire fortemente nel influenzare la salute della batteria e però anche il comportamento del suo proprietario, quest’ultimo con le proprie azioni può contribuire ad ad allungarne la durata oppure può pesantemente inficiarne la salute.

Gli errori che distruggono la batteria

Partiamo innanzitutto dalla pratica più dannosa ma allo stesso tempo più diffusa in tutto il pianeta, stiamo parlando nel caricare lo Smartphone mentre quest’ultima acceso, tale pratica porta infatti ad un eccessiva produzione di calore la quale risulta molto dannosa per le celle al litio e lungo andare può danneggiarle, tale contesto e ulteriormente esacerbato se sia l’abitudine ad utilizzare una cover, quest’ultima non permette infatti una sufficiente dissipazione del calore.

Un altro errore diffuso soprattutto negli ultimi anni consiste nell’utilizzare solo ed unicamente caricatori fast charge, l’elevato amperaggio produce infatti è molto calore il quale esattamente come detto prima può danneggiare le batterie.

Un altro problema molto presente consiste nell’esporre la batteria temperature estreme, le celle agli ioni di litio Sono infatti molto sensibili all’estremo freddo o all’estremo caldo e possono così danneggiarsi.