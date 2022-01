Postepay: nuove truffe in giro, ecco il messaggio che svuota la carta

Sarà forse l’ennesima volta che ci si ritrova a dover stare attenti ad una nuova truffa in questo caso può minare la sicurezza di migliaia e migliaia di persone in Italia. Postepay è la carta forse più utilizzata tra le prepagate ma a quanto pare anche tra i truffatori per quanto concerne il suo nome.

La nuova truffa phishing sta quindi girando da diversi giorni portando via soldi a diverse persone.

Postepay: la nuova truffa questa volta ci va giù pesante, ecco il testo che deruba gli utenti

Continua purtroppo la grande ondata di truffe sta riguardando soprattutto gli utenti italiani. Postepay è il solito non è utilizzato all’interno dei testi creati dei truffatori, quelli che fingono di dare una mano ma che invece non aspettano altro che l’immissione delle credenziali per derubare gli utenti.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!