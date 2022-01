In casa Apple si sta vivendo un periodo piuttosto movimentato. L’azienda di Cupertino sta lavorando a diversi progetti in contemporanea per aggiornare tutte le proprie famiglie di prodotti.

Dopo i primissimi dettagli sulla serie iPhone 14, che arriverà a settembre, e sul nuovo iPhone SE 3, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, Apple si sta concentrando su un altro device. Stando alle indiscrezione emerse in queste ore, l’azienda della mela è intenzionata a lanciare un nuovo iPad.

Un Tweet del leaker Dylandkt ha lanciato l’indiscrezione che entro la fine dell’anno assisteremo al lancio di un tablet realizzato da Cupertino. Il nuovo iPad di decima generazione sarà caratterizzato da un display da 10.2 pollici e dalla presenza del SoC A14 Bionic.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.