La retrocompatibilità dei giochi old-gen su console next-gen è sempre stato un tema piuttosto spinoso. Microsoft ne ha fatto un cavallo di battaglia sin dal primo momento, mentre Sony non si è mai espressa a riguardo. Tuttavia, la situazione sembra destinata a cambiare molto presto per la gioa degli utenti PlayStation 5.

Sulla console next-gen sarà presto possibile giocare ai titoli PlayStation 3. Manca ancora l’annuncio ufficiale da parte di Sony ma la notizia sembra essere ormai quasi definitiva. Infatti, sullo store di PS5 sono arrivati tantissimi giochi usciti per PS3 ma che sarà possibile giocare anche sulla nuova console del produttore.

A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato i ragazzi di VideoGamesChronicles, i quali hanno realizzato un nuovo report. La scoperta fa riferimento ad una nuova gestione dei titoli PlayStation 3 sullo store di PlayStation 5.

Sony potrebbe star testando su PlayStation 5 la retrocompatibilità dei titoli PS3

In precedenza, cercando un titolo PS3 si veniva riportati a PlayStation Now. Adesso invece, i titoli vengono mostrati con una pagina ufficiale che riporta le informazioni e il prezzo. Tuttavia, non è ancora possibile acquistare i giochi ma molto probabilmente sarà possibile in futuro.

Crediamo che Sony stia testando la feature della retrocompatibilità su PlayStation 5. Non appena sarà ottimizzato, crediamo che l’intero catalogo PS3 sarà sbloccato direttamente sullo store. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo per la notizia, non possiamo escludere la possibilità che si tratti di un errore.

Infatti, i titoli PS3 non appaiono a tutti i giocatori ma solo in alcuni mercati. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito sperando che Sony possa introdurre una feature a lungo richiesta da tutti i videogiocatori.