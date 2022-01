L’atteso iPhone SE 3 2022 5G dovrebbe fare il proprio debutto nel corso dell’anno. Sebbene Apple non abbia ancora confermato una data di uscita ufficiale, possiamo provare ad indovinarla facendo alcune considerazioni.

Come ormai tradizione, verso settembre l’azienda della mela concentrerà tutte le attenzioni sulla famiglia iPhone 14. Per evitare inutili sovrapposizioni tra i propri smartphone, il nuovo iPhone SE 3 potrebbe essere svelato tra marzo e aprile.

Ecco quindi che i leaker si stanno impegnando per far trapelare quante più informazioni possibili sul nuovo smartphone realizzato a Cupertino. In particolare, grazie al lavoro di xleaks7 in collaborazione con TenTechReview è possibile ammirare il render 3D e 4K del device direttamente su YouTube.

iPhone SE 3 2022 5G si mostra in un nuovo render che 3D e 4K che permettere di ammirare il device Apple da tutte le angolazioni

Grazie alle precedenti informazioni trapelate, possiamo conoscere qualche dettaglio in più sul nuovo iPhone SE 3. Il device avrà delle dimensioni complessive di 138.4 x 67.3 x 7.3 mm mentre nella zona dove sarà presente la fotocamera lo spessore salirà a circa 8 mm.

Considerando un design generale simile a quello della precedente generazione, il display avrà una diagonale da 5.69 pollici con un notch nella parte alta che ospiterà i vari sensori. Ipotizziamo che lo smartphone sarà dotato del Face ID per il riconoscimento biometrico.

Il cuore dello smartphone dovrebbe essere il SoC A15 Bionic, utilizzato sull’attuale generazione di flagship della mela. Questa scelta renderà iPhone SE 3 estremamente prestazionale ma al tempo stesso non influenzerà le vendite dei prossimi iPhone 14 che saranno decisamente più potenti.