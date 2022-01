L’attesa verso i nuovi device Apple sta crescendo in maniera smisurata nonostante manchi molto tempo prima del lancio della nuova famiglia iPhone 14. Nonostante la presentazione sia prevista verso settembre 2022, gli analisti e i leaker stanno cercando quante più informazioni possibile sulla serie di flagship realizzati a Cupertino.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, i nuovi device della mela rappresenteranno una diretta evoluzione degli iPhone 13 con miglioramenti sotto tutti i punti di vista. In particolare, l’analista Jeff Pu sostiene che Apple introdurrà su tutti i modelli un display LTPO ProMotion con refresh rate a 120Hz.

Si tratta di un cambiamento sostanziale in quanto, con la precedente generazione, il pannello a 120Hz era disponibile solo su iPhone 13 Pro e Pro Max. La versione base e mini del device utilizzavano un tradizionale display con refresh rate a 60Hz.

Apple potrebbe cambiare parecchie cose sulla famiglia iPhone 14 rispetto alla precedente generazione

Ecco quindi che tutti i nuovi iPhone 14 potrebbero avere la tecnologia che permette al refresh rate di adattarsi dinamicamente a quanto viene mostrato. Lo smartphone può variare l’aggiornamento del display da 10Hz a 120Hz quando si passa dal browser ad un gioco. Infatti, nella navigazione web non sono richiesti grandi aggiornamenti, mentre durante il gaming sono fondamentali.

Inoltre, la serie iPhone 14 potrà contare su un incremento della memoria RAM disponibile per il sistema. Le prime informazioni indicano ben 8GB sulle versioni Pro rispetto ai 6GB equipaggiati sui modelli precedenti. Il cambiamento più grande potrebbe però essere il notch. Apple sembra intenzionata a ridurre le dimensioni della tacca pur integrando tutte le funzionalità del Face ID.

Ci aspettiamo una forma decisamente più contenuta, magari anche inedita integrando un notch ovale affiancato ad un punch hole. Il “buco” singolo potrebbe integrare la fotocamera frontale da 48 megapixel, mentre quello ovale i sensori ad infrarossi per riconoscere il volto.

Purtroppo al momento non ci sono informazioni ufficiale a nostra disposizione, quindi dobbiamo basarci sulle indiscrezioni trapelate. Non resta che attendere ancora qualche settimana per permettere ai leaker di scoprire nuovi dettagli.