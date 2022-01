I dispositivi Android, tranne rare eccezioni, non sono supportati per tantissimo tempo: purtroppo questa sorte tocca anche a Realme Pad, che è stato “abbandonato” dopo solo pochi mesi dall’approdo in Europa.

A rendere nota la notizia è stata proprio l’azienda tramite una serie di FAQ pubblicate sul proprio forum ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme Pad non riceverà Android 12

All’interno del proprio forum ha parlato proprio degli aggiornamenti dei suoi prodotti e di Realme Pad. Questo è quello che si legge: “Realme Pad verrà aggiornato ad Android 12? No, Realme Pad non verrà aggiornato ad Android 12, ma continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza e prestazioni durante tutto il ciclo di vita del software“. Nessun dubbio dunque su questo aspetto: Android 12 non arriverà mai sul tablet dell’azienda cinese.

Se già adesso il mondo dei tablet Android in generale non gode di una buona nomea per quanto riguarda la lentezza degli aggiornamenti software, la decisione di Realme ci spiazza e rendere ancora più incomprensibile la strategia dell’azienda che proprio recentemente aveva annunciato una rinnovata attenzione anche verso questa categoria di prodotti.

Fortunatamente le altre aziende del settore mostrano un’attenzione ben maggiore verso i propri tablet: senza scomodare Apple e il suo incredibile supporto software per tutti i dispositivi in commercio, anche Samsung ha confermato che Android 12 arriverà su tablet economici del calibro di Galaxy Tab A7 2020 e Galaxy Tab A7 Lite.