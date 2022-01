Il lato della testa della moneta mostra la Regina a cavallo, mentre la faccia della croce mostra il numero 70, che indica da quanto tempo Sua Maestà ha governato. Il design della moneta è stato personalmente accolto dalla Regina.

Ma quanto vale? Spieghiamo tutto ciò che devi sapere. Se vuoi metterti in borsa una di queste monete, dovrai pagare più del suo valore nominale.

La moneta è disponibile per l’acquisto presso la Royal Mint al momento per 7 sterline, ma potrebbe valere molto di più.

La Royal Mint non ha confermato se nessuna delle monete sarà immessa nella circolazione, tuttavia, il sito web dice che è attualmente in attesa di stock, il che significa che potresti non essere in grado di acquistarla immediatamente.

Nel frattempo, The Sun ha già notato che i 50ps sono stati venduti online anche per più di 7 sterline.

I collezionisti si sono dati battaglia per aggiudicarsi la moneta su eBay all’inizio di questo mese, quando la moneta è stata lanciata, con il fortunato offerente che ha sborsato anche 170 euro per acquistarla.

Quali altre monete rare possono essere vendute?

Anche se non è molto probabile trovare i nuovi 50 centesimi, ci sono molte altre monete che potresti finire per trovare che sono preziose.

Altre monete in stile commemorativo includono i Kew Gardens 50p, che possono essere venduti per centinaia di sterline.

Più recentemente, questa moneta di Kew Gardens, con la pagoda cinese che si trova nel cuore dell’attrazione di Londra, è stata venduta a 250 euro su eBay.

Il Beatrix Potter 50p, che è stato rilasciato nel 2016 in concomitanza con il 150° anniversario del famoso autore, è stato precedentemente venduto fino a 80 euro su eBay.

Sebbene questa rara moneta dell’UE sia stata recentemente venduta su eBay per 70, il suo design celebra la presidenza britannica del Consiglio dei ministri europeo e il completamento del mercato unico.

Ma se hai intenzione di sborsare te stesso per una tua moneta rara, fai attenzione ai falsi.