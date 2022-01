Android offre a gennaio 15 app a pagamento del Play Store ma gratis

Come succede ormai molto spesso, il Play Store di Google ha deciso di sfruttare la vetrina dei saldi di gennaio. Questo 2022 è iniziato con tante nuove premesse ma soprattutto ottime dal punto di vista del risparmio. Ci sono diversi titoli a pagamento che potranno essere scaricati in maniera gratuita dal celebre market riservato agli utenti Android. Obiettivo è quello di far capire a tutti quanto sia interessante scaricare dei titoli a pagamento.

Android: solo per oggi ci sono tanti titoli a pagamento gratis nel Play Store di Google per gli utenti

Tutti i titoli che trovate nell’elenco sottostante potranno esservi d’aiuto soprattutto se cercavate qualcosa a pagamento. Ricordate che saranno gratuiti ma non all’infinito, visto che i download saranno soggetti ad esaurimento. Tutti i titoli sono applicazioni e giochi del Play Store di Google riservati agli utenti Android.