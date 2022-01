Il mese di Dicembre è stato il mese degli ultimi episodi de La casa di carta. Netflix, dopo un’attesa lunga ed allo stesso tempo malinconica per molti appassionati della serie tv spagnola, ha chiuso il corso narrativo di uno dei suoi prodotti più discussi ed apprezzati in giro per il mondo.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

L’ultima stagione de La casa di carta, la quinta, ha previsto cinque episodi distribuiti proprio lo scorso mese di Dicembre, cui si sommano altrettanti cinque episodi rilasciati invece ciò lo scorso Settembre.

Dopo l’addio della serie principale su Netflix, però, le sorprese potrebbero non essere finite per gli utenti e gli appassionati, anche italiani. La tv streaming ha infatti allo studio una serie di spin off per La casa di carta da proporre già nel corso dei mesi a venire.

Proprio Netflix, in occasione degli ultimi episodi per la serie tv principale, ha annunciato la lavorazione di un primo spin off. La nuova serie della tv streaming sarà completamente incentrata sul personaggio di Berlino, uno dei protagonisti più apprezzati e più discussi de La casa di carta. Gli episodi di questo nuovo titolo saranno concentrati su eventi precedenti la rapina nella Zecca di Stato di Madrid.

Possibile per la serie tv su Berlino anche una disponibilità già dagli ultimi mesi del 2022. In alternativa, tutto sarà rinviato ai primi mesi del 2023. Intanto su Netflix le grandi produzioni proseguono, anche grazie a nuovi titoli apprezzatissimi come i film Don’t look up ed E’ stata la mano di Dio.