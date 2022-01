Il nuovo Xiaomi Mi 12 Ultra 5G rappresenterà il flagship vero e proprio dell’azienda cinese. Sebbene il produttore non abbia ancora comunicato una data di lancio ufficiale, gli analisti si aspettano che la presentazione possa avvenire vero fine gennaio e gli inizi di febbraio.

In attesa di dettagli ufficiali, i leaker stanno lavorando sodo per farci arrivare quante più informazione possibile. Grazie alla collaborazione tra David di xleaks7 e Tentechreview possiamo scoprire quello che sarà il design del dispositivo.

Come mostrato sul canale YouTube ufficiale di TenTechReview, l’esemplare del device a disposizione del leaker è un modello dummy. Si tratta di una versione non funzionante e completamente realizzata in alluminio.

Il design di Xiaomi Mi 12 Ultra 5G non è più un segreto

Questa versione viene utilizzata dai produttori di accessori come pellicole e cover per creare prodotti su misura e che possano adattarsi al meglio al device. Ne consegue che le forme e dimensioni devono essere precise al millimetro e riportare tutti i principali elementi da cui sarà caratterizzato il dispositivo.

Il Xiaomi Mi 12 Ultra 5G che vediamo nel video e nelle immagini è caratterizzato da un design piuttosto particolare. Il comparto fotografico posteriore sembra molto grande e caratterizzata quasi metà della scocca posteriore.

Al momento non è chiaro quante ottiche saranno presenti all’interno dell’area circolare, ma certamente ci aspettiamo dei sensori dalla qualità cinematografica. Inoltre, le dimensioni complessive sembrano generose e questo potrebbe incidere sul peso complessivo del device.

Purtroppo non sono disponibili indicazioni sulla diagonale del display, mentre per quanto riguarda il SoC ci aspettiamo la presenza del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da almeno 8GB di RAM. Non resta che attendere ulteriori dettagli che non tarderanno ad arrivare.