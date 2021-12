Tuomas Katainen è uno svedese che ha deciso di distruggere una Tesla Model S. La decisione non è stata certo presa a cuor leggero ma in seguito ad una motivazione precisa. La vettura del 2013 infatti necessitava di una sostituzione completa del pacco batterie.

Il proprietario della vettura elettrica si è rivolta all’assistenza ufficiale ricevendo una brutta sorpresa. L’intervento tecnico avrebbe richiesto oltre 22.600 dollari, una cifra ritenuta esagerata. Per questo motivo è scattata la decisione di “rottamare” la Tesla Model S utilizzando 30 chilogrammi di dinamite.

Secondo le dichiarazioni rilasciate da Tuomas Katainen, la sua vettura usata non ha mostrato problemi dopo l’acquisto per i primi 1.500 chilometri. Tuttavia, dopo aver superato questa soglia sono iniziati anche i primi grattacapi.

Piuttosto che spendere ulteriori soldi per riparare una Tesla Model S, degli YouTuber hanno scelto di rottamarla in maniera epica

Il proprietario ha iniziato a visualizzare messaggi di errore che hanno reso la Model S inutilizzabile. Ovviamente ha contattato l’assistenza e inviato la vettura in riparazione ricevendola dopo un mese senza che nulla fosse cambiato.

L’unica soluzione era cambiare il pacco batterie con il permesso diretto dall’azienda Californiana. Il prezzo dell’operazione era appunto di 22.600 dollari, una cifra elevatissima che ha portato alla decisione drastica di distruggere in maniera spettacolare la vettura.

Grazie all’aiuto del canale YouTube Pommijätkät, il proprietario ha deciso di utilizzare 30 chilogrammi di dinamite per far esplodere la vettura. Il team ha pianificato la distruzione nel minimo dettaglio per evitare problemi di sicurezza e il video mostra l’intera sequenza da varie prospettive.