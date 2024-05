Realme, il brand con la maggiore crescita al mondo, sta per annunciare nuovi smartphone di ottima qualità, ma nel frattempo riesce a scontare su Amazon i prodotti che maggiormente sono stati in voga nell’ultimo periodo, tra questi spicca sicuramente il Realme 12 Pro 5G, un dispositivo che oggi costa meno di 400 euro.

Il prodotto è disponibile all’acquisto nella sua variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ricordiamo che comunque è espandibile), con processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, e sopratutto un bellissimo display curvo che offre un refresh rate elevato, essendo capace di raggiungere addirittura i 120Hz, per una esperienza visiva assolutamente senza precedenti. Il design è incredibile, infatti si ispira pesantemente agli orologi di lusso, con la sua capacità di riuscire a fornire l’accesso ad un mondo esclusivo, almeno nell’estetica, praticamente a tutti gli utenti.

Realme 12 Pro: uno sconto mai visto prima

Il prezzo di vendita di questo Realme 12 Pro è davvero concorrenziale, dovete infatti sapere che il prodotto viene commercializzato alla modica cifra consigliata di 399 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono sostenere, portando uno sconto del 18%, così da riuscire a risparmiare ben 70 euro sul listino, fino ad un valore finale di soli 329 euro. Premete qui per acquistarlo.

La batteria è un componente da 5000mAh, ideale per riuscire ad utilizzare il prodotto per lungo periodo, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro, ricordando che comunque è disponibile una ricarica super rapida da 67W, che vi renderà la vita decisamente più semplice. La luminosità massima di 950 nit lo rende facilmente utilizzabile in ogni ambiente, anche sotto la luce solare diretta, mentre la garanzia di 2 anni coprirà ogni eventuale difetto di fabbrica.