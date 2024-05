WhatsApp, due trucchi per essere invisibili e recuperare i messaggi

Le persone che utilizzano ogni giorno WhatsApp probabilmente non sanno che esistono delle funzionalità esterne da poter usare in contemporanea, servendosi di piattaforme di terze parti.

Effettivamente la celebre applicazione di messaggistica non ha mai voluto che queste si diffondessero, anche perché tutto parte da quelle utili per lo spionaggio. Fortunatamente negli anni tutto è stato regolato al meglio, lasciando disponibili solo quelle applicazioni che, oltre a fornire qualche servizio in più, non facevano nulla di sbagliato. Questo è stato un periodo di grandi aggiornamenti per WhatsApp e infatti gli utenti sono felici, ma adesso tutto potrebbe essere ulteriormente implementato semplicemente scaricando degli applicativi di terze parti dal web.

Stando a quanto riportato, una delle prime funzionalità che gli utenti di WhatsApp utilizzano spesso è quella in relazione ad un’applicazione che li rende praticamente invisibili durante il corso della giornata. Oltre a questa però ce n’è un’altra che potrebbe addirittura consentirgli di recuperare i messaggi eliminati dalle chat.

WhatsApp: con queste due funzioni potete arricchire nettamente le vostre possibilità

Oltre agli aggiornamenti che non fanno altro che portare nuove funzionalità, WhatsApp introduce spesso qualche cambiamento grafico, ma non è oggi il caso. Da ormai qualche mese non si parla altro che di due applicazioni di terze parti che riescono a consentire possibilità differenti.

La prima delle due si chiama Unseen e permette agli utenti di poter avere a che fare con una piattaforma utile per essere invisibili. In breve, questa raccoglie i messaggi in arrivo su WhatsApp e permette di aprirli al di fuori, così da non aggiornare l’ultimo accesso e da non risultare online in nessun caso.

L’altra app si chiama WAMR e consente agli utenti l’opportunità di recuperare quei messaggi eliminati dalla chat prima che potessero leggerli. Se qualcuno dovesse rimangiarsi le parole in una conversazione, quelle saranno recuperabili al 100% ma solo se l’applicazione è già installata.