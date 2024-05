Stando alle ultime indiscrezioni sembra che Samsung abbia completato la progettazione definitiva del prossimo SoC che in tutta probabilità vedremo sulla serie Galaxy S25, parliamo di Exynos nella sua versione con architettura a 3nm, quest’ultimo è realizzato da Samsung Foundry con processo Gate All Around (GAA), sfrutta la suite EDA full stack basata sull’intelligenza artificiale di Synopsys.ai.

Samsung ha dichiarato in merito: “Questo risultato significativo sottolinea la stretta collaborazione tra Synopsys e Samsung per offrire ai clienti PPA (power, performance, area, ovvero consumi, prestazioni e dimensioni) eccezionali, consentendo una nuova generazione di chip con funzionalità di intelligenza artificiale generativa sui nodi di processo avanzati di Samsung Foudry.“.

Un traguardo per iniziare

Kijoon Hong, VP di SLSI di Samsung Electronics ha dichiarato: “non solo abbiamo dimostrato che le soluzioni basate sull’AI possono aiutarci a raggiungere gli obiettivi PPA anche per le tecnologie di processo GAA più avanzate, ma attraverso la nostra collaborazione abbiamo creato un sistema di progettazione ad altissima produttività che fornisce costantemente risultati impressionanti“.

Insomma le seguenti premesse fanno ben sperare sulle prestazioni del prossimo SoC di casa Samsung dopo che gli ultimi Exynos avevano abbastanza deluso, non è chiaro però se quello utilizzato sia il processo a 3nm di prima (SF3E) o di seconda (SF3) generazione di Samsung Foundry, ovviamente la seconda opzione è quella che sembra più plausibile, in termini pratici questo traguardo ha consentito di ottenere un incremento di prestazioni quantificabile in circa 300Mhz in più con un 10% di consumo energetico in meno, il ruolo di Synopsys Fusion Compiler ha fatto sì che il processo di progettazione venisse svolto in modo particolarmente rapido, “evitando settimane di lavoro di progettazione manuale“.

Non rimane dunque che attendere il prossimo anno per toccare con mano il prossimo processore basato su questa tecnologia, che sia arrivato il momento per Qualcomm di avere davanti un degno avversario ?