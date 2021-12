Tutti i principali chipmaker stanno lavorando allo sviluppo dei System-on-Chip basati sul processo produttivo a 3nm. TSMC ha già pianificato il debutto della tecnologia per il prossimo anno ma la ricerca e sviluppo nel settore procede senza sosta.

Infatti, l’azienda Taiwanese sta studiando come rivoluzionare ulteriormente il mondo dei SoC attraverso il processo produttivo a 2nm. Il salto generazionale permetterà un notevole incremento in termini di prestazioni ma al tempo stesso una riduzione dei consumi.

È chiaro che diventare i primi a sviluppare la tecnologia equivale ad ottenere leadership nel settore. Questi chip saranno utilizzati su tutti gli smartphone e i device di nuova generazione che saranno prodotti nei prossimi anni.

TSMC sta già lavorando per sviluppare i SoC realizzati con processo produttivo a 2nm

Secondo il report realizzato da WccFTech, TSMC inizierà a spingere sui SoC a 2nm a partire dai prossimi anni. In particolare, il chipmaker si aspetta di avviare la produzione di massa a partire dal 2025.

Nonostante questa data possa sembrare distante, in realtà i tempi sono piuttosto stretti. Per farsi trovare preparata, l’azienda inizierà la costruzione di un nuovo impianto produttivo. La sede scelta dovrebbe essere la città di Taichung e l’investimento dovrebbe aggirarsi sui 36 miliardi di dollari.

Nonostante queste cifre molto importanti, il governo locale è preoccupato per il possibile impatto ambientale del un nuovo impianto. Per questo motivo, gli amministratori si aspettano che la fabbrica di chip utilizzerà energie rinnovabili per soddisfare le necessità energetiche. Inoltre, sia la costruzione, che la messa a regime degli impianti richiederanno tantissima manodopera, migliorando l’occupazione e gli introiti della regione.