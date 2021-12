OnePlus si impegna a fornire frequenti aggiornamenti di sistema per la sua vasta gamma di smartphone per almeno due anni e in alcuni casi più a lungo per i flagship, quindi vedremo come gestiranno l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021.

Google ha aggiunto la patch di sicurezza di dicembre come secondo aggiornamento post-Android 12 per tutti i dispositivi Pixel idonei, ma come di consueto, Samsung è stata la prima a rilasciare l’ultima patch di sicurezza per la sua serie Galaxy immensamente popolare alla fine di novembre, il che è impressionante.

OnePlus potrebbe preparare una sorpresa per i suoi utenti

È difficile contestare che OnePlus sia rimasto indietro, il che è frustrante dato quanto bene l’azienda ha fatto negli ultimi mesi per mantenere aggiornati i telefoni attuali e precedenti. La patch di sicurezza di dicembre 2021 non è apparsa sui dispositivi OnePlus fino a 25 giorni dopo il suo rilascio per l’hardware Samsung. Anche se questo è scioccante, non è sorprendente dato che molti dispositivi OnePlus vengono aggiornati ogni due settimane e potresti chiederti se il tuo dispositivo verrà aggiornato questa volta.

Ciò è significativo perché la precedente patch di novembre è stata ampiamente distribuita per un’ampia gamma di dispositivi OnePlus. È difficile non rimanere delusi, soprattutto considerando che l’aggiornamento ad Android 12 è disponibile solo per l’attuale serie di punta OnePlus 9. Di conseguenza, la patch di sicurezza di dicembre 2021 ha iniziato ad apparire solo su un numero limitato di dispositivi OnePlus che non hanno ricevuto l’aggiornamento di novembre.

Se Android 12 sarà rilasciato nelle prossime settimane, speriamo che includa la patch di sicurezza più recente al momento.