In questi mesi conclusivi del 2021 non sono certamente mancate le sorprese per gli utenti di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha infatti assicurato a tutti gli iscritti una serie di importanti aggiornamenti, con un occhio di riguarda soprattutto per l’invio delle note vocali. La funzione per la riproduzione accelerata degli audio, ad esempio, ha avuto ampio successo tra il pubblico.

WhatsApp guarda in casa Instagram per il nuovo upgrade delle foto

Un secondo aggiornamento sta riscuotendo da alcune settimane un’amica popolarità. Quest’aggiornamento ha alla sua base un nuovo sistema di invio e visualizzazione delle foto e si basa su un precedente upgrade di Instagram.

In linea con le funzioni attualmente presenti per il popolare social network, anche WhatsApp si è dotata ora di una funzione per la visione delle immagini in “una sola visualizzazione”.

Tutti coloro che sono iscritti alla piattaforma di messaggistica istantanea potranno inviare foto a scadenza ai contatti della loro rubrica. Il tool delle immagini in “una sola visualizzazione” potrà essere attivato nel momento dell’invio del file multimediale. I destinatari del contenuto, una volta visualizzata la foto in prima istanza, non potranno più accedere ad essa.

Attraverso questo aggiornamento gli sviluppatori di WhatsApp desiderano rendere ancora più immediate le conversazioni della chat di messaggistica. Inoltre sempre con questo upgrade sarà possibile risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone, in assenza di file multimediali salvati sul dispositivo.

Da alcune settimane, questo upgrade è disponibile per gli utenti di WhatsApp con dispositivi Android e con iPhone di ultima generazione.