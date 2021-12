Squid Game è la nuova rivelazione del 2021! Da quando la sua prima stagione è stata presentata in anteprima a settembre su Netflix, e’ subito salito l’hype per la seconda stagione.

Secondo alcune indiscrezioni, la seconda fase è in fase di realizzazione, come confermato dal creatore della serie coreana di successo, Hwang Dong-hyuk, ma non andrà in onda presto.

Lo show al momento è stata la serie più vista su Netflix a novembre. Proprio per questo, Squid Game è diventata la prima serie non americana a ottenere nomination nelle principali categorie in diverse cerimonie di premiazione. Ad esempio, ha tre nomination ai Golden Globes annunciati di recente, quindi se ne vince uno qui, lo spettacolo creerà la storia.

Durante una proiezione a Los Angeles, Dong-hyuk aveva informato che la stagione 2 è attualmente in discussione. “C’è stata così tanta pressione e così tanto amore per una seconda stagione, quindi mi sembra quasi che non ci lasci scelta! Sono nel processo di pianificazione attualmente“, ha detto, aggiungendo Gi-hun della prima stagione di Squid Game ( Lee Jung-jae) giocherà un ruolo chiave nella prossima stagione.

Ma Netflix non ha ancora annunciato nulla di ufficiale

Tuttavia, non potremo vedere presto la seconda stagione. Dimenticate che possa arrivare quest’anno, perche’ non verra’ presentato prima del 2024 per due motivi: Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente la seconda stagione di Squid Game. La prima stagione ha impiegato quasi due anni per essere completata e la produzione del secondo atto non è ancora iniziata.

Se tracciamo il programma seguito dalla prima stagione, possiamo concludere che la seconda parte di Squid Game potrebbe arrivare a marzo del prossimo anno. Fino a quando qualcosa non sarà ufficializzato, restano ancora indiscrezioni da chiarire. Oltre a Squid Game, altri popolari drammi coreani su Netflix sono Hometown Cha Cha Cha, It’s Okay Not To Be Okay, e Nevertheless.