Il mese di Dicembre certifica ancora una volta il successo commerciale di Iliad. In occasione della stagione natalizia, il provider ha deciso di lanciare la tariffa Giga 150. La promozione che sarà disponibile in edizione limitata sino ad inizio Gennaio prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo mensile di questa ricaricabile è sempre di 9,99 euro.

Iliad, niente app su Android e iPhone per i prossimi mesi

I costi da ribasso rappresentano un’occasione unica per tutti gli utenti di Iliad. Al tempo stesso però gli utenti che scelgono l’operatore francese devono tenere in considerazione anche aspetti opposti. A differenza degli altri gestore, Iliad non garantisce ad esempio la disponibilità di un’app ufficiale.

Gli abbonati Iliad che hanno a loro disposizione uno smartphone Android o un iPhone non avranno la possibilità di affidarsi ad un’app disponibile sui relativi negozi virtuali. La gestione del profilo tariffario deve essere quindi rimandata alle pagine del sito ufficiale dello stesso operatore.

Gli utenti di Iliad in più di un’occasione hanno chiesto la presenza di un’app per la telefonia mobile. Ad oggi, però, l’assenza di questo servizio è confermata anche per le settimane future. Per inizio 2022 non è previsto quindi alcun cambio di scenario.

Gli abbonati del gestore francese che hanno a loro disposizione uno smartphone Android da qualche settimana a questa parte non potranno nemmeno beneficiare delle app parallele su Google Play Storeche garantivano la gestione del profilo Iliad.