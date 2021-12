OnePlus ha rilasciato gli auricolari Buds Z2 TWS in Cina il mese scorso. Gli auricolari saranno ora disponibili in altre aree, tra cui India ed Europa. OnePlus ha annunciato che gli auricolari OnePlus Buds Z2 TWS saranno disponibili in Europa il 16 dicembre, anche se non ha ancora dichiarato alcuni dettagli come il prezzo e se le cuffie subiranno un qualche tipo di modifica rispetto ai modelli cinesi.

In termini di specifiche, i Buds Z2 sono cuffie true wireless e sono dotati di una custodia di ricarica. Ha un design simile a quello del suo predecessore, OnePlus Buds Z. Queste cuffie sfoggiano un driver da 11 mm con compatibilità audio Dolby Atmos. Include tre microfoni a cancellazione di rumore e dispone inoltre di una funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) da 40 dB.

OnePlus Buds Z2 arriveranno il 16 dicembre

Gli auricolari TWS supportano Bluetooth v5.2 e sono resistenti all’acqua e al sudore con grado di protezione IP55. Vanta una durata della batteria di 38 ore e una custodia di ricarica, che si dice sia sufficiente e superiore ai concorrenti. I fan sono in attesa di mettere le mani su queste nuove cuffie ed il rilascio prima di natale potrebbe essere una buona scusa per coloro che vogliono delle nuove cuffie come regalo delle festività.

Le Buds Z2 hanno un prezzo di 399 CNY (circa 60 euro) sul mercato cinese. Tuttavia, prevediamo che gli auricolari avranno un prezzo simile in Europa almeno che non arrivino in una nuova versione con qualche caratteristica aggiuntiva. Tuttavia, tieni presente che i Buds Z precedenti sono attualmente disponibili per 55 euro, il che implica che i Buds Z2 aggiornati avrebbero un prezzo simile o addirittura superiore.