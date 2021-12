Nel mondo Android uno dei pericoli maggiori in cui c’è il rischio di incappare è sicuramente costituito dai malwares, dei programmi malevoli che, una volta insediatisi nei device, iniziano a rubare tutti i dati in essi contenuti, dai semplici files salvati in memoria fino ai codici di sicurezza per l’autenticazione a due fattori, essenziale per accedere alle piattaforme online importanti.

Generalmente questa tipologia di software viene distribuita attraverso le app chiamate dropper, le quali sembrano a prima vista delle banali applicazioni pensate per compiere delle semplici attività ma che, non appena installate iniziano la loro azione dannosa contro il vostro smartphone.

Il rischio aumenta soprattutto se avete il vizio di scaricare eseguibili e installabili direttamente dal web piuttosto che dagli stores, all’interno dei quali, a differenza di internet, vengono condotti controlli periodici che garantiscono una sicurezza maggiore.

App da non installare assolutamente