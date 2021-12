Manca davvero poco alla presentazione dei nuovi top di gamma Samsung, un paio di mesi ci separano dal grande evento anche se alcune indiscrezioni stanno iniziando a spuntare proprio in questi giorni.

Infatti, secondo alcune voci trapelate, il nuovo Samsung Galaxy S22 non dovrebbe costare più dei suoi predecessori, voce che smentisce le precedenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22 non costerà di più dei predecessori

Nelle ultime ore SamMobile ha riferito nuovi dettagli sugli ipotetici prezzi di lancio dei Galaxy S22. Il prezzo di partenza per la variante standard dovrebbe corrispondere a 799 dollari, in linea con quello di lancio di Galaxy S21. Questi corrisponderebbero a circa 700 euro, al netto del cambio attuale. Chiaramente non ci aspettiamo esattamente questa conversione per i mercati europei, ma anche che il lancio non sforerà gli 800 euro.

Quanto appena emerso è indicativo anche per il prezzo di lancio di Galaxy S21 FE, che arriverà giusto un mese prima. Per questo dispositivo ci aspettiamo sicuramente un prezzo inferiore di quello di S22. Samsung Galaxy S21 FE godrà di un lungo supporto Android che lo renderà più appetibile rispetto ai fratelli delle serie Galaxy S21. Considerando anche il sopracitato smartphone arriverà sul mercato con Android 12 e la One UI 4.0 out-of-the-box, lo smartphone verrà aggiornato fino ad Android 15.

Incredibilmente, dato come terminato per colpa della crisi dei semiconduttori, l’aver ritardato la messa in commercio di Samsung Galaxy S21 FE gli concederà di godere di un supporto ancora più lungo: questo elemento, da solo, potrà rappresentare un ottimo motivo per chi vorrà acquistare un ottimo smartphone Android e non ha la necessità di puntare invece su Samsung Galaxy S22.