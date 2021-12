Covid: gli anticorpi monoclonali possono prevenire e curare il virus

Gli anticorpi monoclonali potrebbero essere la vera soluzione contro il virus che sta tenendo banco ormai da diverso tempo nel mondo, il quale prende il nome di Covid-19. Secondo quanto riportato all’interno di un’intervista condotta da Avvenire.it, la dottoressa Evelina Tecconelli avrebbe dichiarato che con un’ora di trattamento tramite flebo, sarebbe possibile ridurre dell’80% il rischio di arrivare in ospedale a causa del virus. Il tutto dovrebbe avvenire entro 72 ore dal tampone positivo registrato dei pazienti, i quali così potrebbero vedere la malattia svanire pian piano.

“Una sola dose di anticorpi monoclonali, somministrata al paziente con Covid-19 nei primi tre giorni di infezione, in una sola ora riduce di oltre l´80% il rischio di ricovero ospedaliero: non solo evita la malattia severa, quindi la terapia intensiva o addirittura il decesso, ma costa infinitamente meno di un ricovero. Eppure in Italia in alcune regioni i monoclonali non sono stati utilizzati, addirittura sono stati trasferiti in altre regioni per evitare che scadessero“.

Anticorpi monoclonali: potrebbe essere questa la soluzione contro il Covid

Il tutto sarebbe molto organizzato, tanto da permettere una chiamata immediata per i pazienti che chiamano per una valutazione:

“Chi è positivo ci contatta, lo valutiamo clinicamente e se pensiamo che per lui i monoclonali possano essere utili gli diamo immediatamente l’appuntamento. Da noi basta una telefonata per ricevere la terapia e tornarsene a casa poco dopo con un’altissima probabilità di non sviluppare il Covid-19″.

Nel frattempo però si guarda anche al futuro:

“La notizia è che stanno arrivando anticorpi monoclonali in grado anche di fare prevenzione prima del contagio; e altri ancora potranno essere utilizzati subito dopo un possibile contagio, sempre per prevenire“