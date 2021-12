Il Black Friday sembra infinito per gli sconti Amazon, poiché offerte sono davvero tante. Quest’oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch il cui presso é basso, molto basso. Ma non per questo le sue prestazioni sono da ignorare, anzi.

Tra gli sconti Amazon troviamo l’Amazfit Bip S Lite, orologio il cui punto di forza é sicuramente la batteria con una durata stimata di 30 giorni. È dotato poi di un display TFT a colori transflettivo – ottimo per l’attività sportiva all’aperto – da 1,28 pollici con una risoluzione di 176 × 176 pixel e protezione Corning Gorilla Glass 3.

Amazfit Bip S Lite è un fitness tracker economico ma efficace, presentando al suo interno un sensore di bio-tracking denominato dall’azienda BioTracker PPG; non manca l’accelerometro a 3 assi, sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca e vari programmi per il monitoraggio dell’attività fisica.

Sebbene Huami non abbia svelato capienza della batteria, afferma che può durare fino a 30 giorni con una singola carica se utilizzato massicciamente, e 90 giorni in modalità standby. Lo smartwatch, importante ricordarlo, supporta tutti i dispositivi Android dalla versione 5.0 in poi.

Sconti Amazon: oggi tocca ad Amazfit Bip S Lite

Il tracker é disponibile su Amazon ad un prezzo di soli 39 euro. Il prodotto é spedito da Amazon, godendo dunque di tutti i vantaggi riservati ai clienti Prime – spedizione ultraveloce, assistenza premium e soprattutto reso gratuito entro di 30 giorni dalla consegna. Di seguito, il link all’acquisto: