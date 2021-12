Con il volantino Expert attualmente disponibile nel periodo Natalizio, l’azienda vuole rimarcare ancora una volta la propria vicinanza al mondo della tecnologia, e sopratutto degli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo. I prezzi sono abbordabili e sopratutto convenienti.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia e sfruttando l’e-commerce ufficiale dell’azienda stessa. Quest’ultimo, tuttavia, richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio; il consiglio è quindi di recarsi nel punto vendita più vicino alla residenza, dopo aver eventualmente verificato i prezzi sul sito ufficiale.

Expert: questi sono gli sconti più inaspettati

La spesa da Expert è ridotta ai minimi termini su ogni singolo acquisto effettuato, anche nel caso in cui l’attenzione fosse irrimediabilmente attratta dalla fascia alta della telefonia mobile. I modelli di maggiore spicco di cui noi consigliamo l’acquisto, sopratutto ai seguenti prezzi, sono Samsung Galaxy S21 e S21+, con l’aggiunta dell’Apple iPhone 12. Le cifre richieste sono ancora elevate, si parte da un minimo di 749 per l’S21, fino ad un massimo di 899 euro per l’S21+, ma nonostante tutto sono da consigliare proprio per l’estrema qualità delle prestazioni.

Non mancano ovviamente anche prodotti decisamente meno performanti, quali possono essere Oppo Find X3 Lite, Oppo A94 o A54s, solo per citarne alcuni, tutti distribuiti dall’azienda a meno di 329 euro, cifre di tutto rispetto. I dettagli della corrente campagna promozionale sono raccolti per voi qui.